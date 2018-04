"Die Ereignisse der letzten Tage haben allen deutlich gemacht, dass es jetzt notwendig ist, alles dafür zu tun, dass es zu keiner Eskalation kommt", sagte Maas. Er begrüßte, "dass wir gehört haben, dass Russland zu einem Dialog bereit ist". Auch Iran spielt eine wesentliche Rolle auf Seiten der syrischen Regierung über die Unterstützung der schiitischen Hisbollah-Miliz. Teheran entsandte eigene Militärberater und irakische und afghanische Söldnermilizen, um den Sturz Assads zu verhindern.



Wie eine neue Friedeninitiative genau aussehen könnte, blieb zunächst unklar. Frankreich wollte beim Außenministertreffen und später bei den Vereinten Nationen in New York Vorschläge präsentieren. Ziel ist nach Angaben von Diplomaten die Annahme einer umfassenden Resolution im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Sie soll unter anderem eine landesweite Waffenruhe und einen gesicherten Zugang für humanitäre Helfer in Syrien ermöglichen. Auf dieser Grundlage könnte dann an einer langfristigen politischen Lösung des Konflikts gearbeitet werden.