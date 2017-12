Frischmuth: Ja, so unglaublich das für uns in Deutschland klingen mag, aber diese Leute wollen in ihre Heimatviertel zurück und sich ihr Leben quasi wieder zurückholen und neu aufbauen. Wir reden aktuell von einigen Hundert Familien, die sich mit unserer Hilfe und der Unterstützung unserer Partnerorganisation vor Ort ihre Wohnungen wieder herrichten. Noch ist dort niemand wieder eingezogen, aber die Arbeiten sind in vollem Gang.