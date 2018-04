In New York warnte UN-Generalsekretär António Guterres davor, die Lage in Syrien "außer Kontrolle geraten" zu lassen. Bolivien beantragte für Donnerstagmorgen eine Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats zu "Bedrohungen durch unilaterale Militäraktionen" gegen Syrien.



Hintergrund seien nicht nur die jüngsten Tweets von US-Präsident Trump über mögliche Raketenangriffe auf syrische Ziele, sondern auch eine eskalierende Rhetorik und eine "Beständigkeit in dessen Drohungen", sagte der bolivianische UN-Botschafter Sacha Llorentty Soliz vor Reportern in New York. Sein Land sei besorgt, weil ein unilateraler Militärschlag gegen Regeln und Prinzipien der UN-Charta verstoßen würde.