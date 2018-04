Édouard Philippe sprach in der Nationalversammlung. Archivbild Quelle: Sven Hoppe/dpa

Frankreich will in der Syrien-Krise Russland, die westlichen UN-Veto-Mächte und zentrale regionale Akteure an einen Tisch bringen. Die Gruppe aus USA, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien und Jordanien solle Verhandlungen mit Iran, Russland und der Türkei eröffnen, sagte Premierminister Edouard Philippe in der Pariser Nationalversammlung.



Nach den westlichen Luftangriffen in Syrien hatte Frankreich neue diplomatische Initiativen angekündigt.