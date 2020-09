Russlands Präsident Wladimir Putin

Quelle: Alexei Druzhinin/Kremlin /dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin plant bislang keine Teilnahme an einem Syrien-Gipfel Anfang März. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte einen solchen Gipfel mit Deutschland, Frankreich und Russland vorgeschlagen.



An dem Tag habe Putin bereits andere Pläne, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Es gebe aber andere Formate, bei denen Russland mit der Türkei über die Lage in Nordsyrien spreche. Wegen der Kämpfe sind fast eine Million Menschen auf der Flucht.