Hassan Ruhani, Präsident des Irans. Archivbild

Quelle: Iranian Presidency/dpa

Irans Präsident Hassan Ruhani will sich bei dem Dreiergipfel mit Russland und der Türkei an diesem Montag in Ankara für einen Kampf in Syriens Rebellenhochburg Idlib einsetzen. "In Idlib sind die Terroristen noch anwesend und daher ist es notwendig, dass der Kampf gegen sie dort weitergeführt wird", sagte Ruhani vor seiner Abreise nach Ankara.



Der türkische Präsident Erdogan empfängt am Montag den russischen Staatschef Putin und seinen iranischen Kollegen Ruhani zu Gesprächen über Syrien.