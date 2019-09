Ruhani, Putin und Erdogan vor dem Syrien-Gipfel. Archivbild

Quelle: -/Kremlin/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfängt heute den russischen Staatschef Wladimir Putin und seinen iranischen Kollegen Hassan Ruhani zu Gesprächen über das Bürgerkriegsland Syrien. Ein Fokus des Dreiergipfels in Ankara ist laut Türkei die Situation in der Rebellenhochburg Idlib.



Außerdem soll es um eine freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien gehen. Erdogan will eine weitere Eskalation der Kämpfe verhindern. Sein Land hat schon jetzt mehr als 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen.