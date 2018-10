Der Syrien-Gipfel in Istanbul hat sich auf eine Wiederbelebung des Friedensprozesses in Syrien bis Jahresende geeinigt. Das ging aus einer gemeinsamen Stellungnahmen hervor. Teilgenommen hatten die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Russland und der Türkei. Der politische Prozess in Syrien steht seit langem still, alle bisherigen Friedensgespräche unter Leitung der UN sind gescheitert.