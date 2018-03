Ein internationaler Hilfskonvoi hat nach Angaben des Roten Kreuzes Lebensmittel in die Stadt Duma im belagerten syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta geliefert. Die Essensrationen sollen für 26.100 Menschen einen Monat lang reichen, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Donnerstag in Genf mitteilte. IKRK-Präsident Peter Maurer sei an der Lieferung mit 25 Lastkraftwagen in das Gebiet Ost-Ghuta mit knapp 400.000 Einwohnern beteiligt gewesen, hieß es. In den vergangenen Wochen erreichten wegen der Gefechte nur vereinzelte Konvois Ost-Ghuta, und nicht alle Trucks mit humanitären Gütern konnten entladen werden.