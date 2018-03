Ein Hilfskonvoi des Roten Kreuzes lieferte unterdessen Lebensmittel in die Stadt Duma im Rebellengebiet Ost-Ghuta. Die Essensrationen sollen für 26.100 Menschen einen Monat lang reichen, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Donnerstag in Genf mitteilte. An dem Konvoi mit 25 Lastkraftwagen war auch IKRK-Präsident Peter Maurer während seines Syrien-Besuchs beteiligt.



"Pro Stunde verlassen mehr als 800 Menschen das Gebiet", zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA General Wladimir Solotuchin. Es ist das erste Mal seit Beginn der Offensive auf Ost-Ghuta vor knapp einem Monat, dass eine solch große Zahl von Menschen die Enklave verlässt.