In Brüssel findet eine Geberkonferenz für Syrien statt. Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

In Brüssel beginnt heute eine Geberkonferenz für die Leidtragenden des Kriegs in Syrien. Zu Beginn des zweitägigen Treffens haben Hilfsorganisationen zu großzügigen Finanzzusagen aufgerufen. Die anhaltende Gewalt habe seit Beginn des Jahres knapp 700.000 weitere Menschen innerhalb Syriens vertrieben, heißt es in einem Appell.



Nach rund sieben Jahren Bürgerkrieg sind mehr als 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen, darunter über sechs Millionen Binnenvertriebene.