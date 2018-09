Der russische Außenminister Sergej Lawrow. Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Wenige Tage vor dem Syrien-Kongress im russischen Badeort Sotschi dämpft die Moskauer Führung die Erwartungen. Der "Kongress der Völker Syriens" am Montag und Dienstag sei nur ein Schritt, wenn auch ein wichtiger, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.



"Aber es wäre nicht korrekt zu erwarten, dass in Sotschi eine abschließende Friedensregelung getroffen wird." Ob die syrische Opposition an dem Dialog in Russland teilnehmen wird, hängt vom Verlauf der Verhandlungen unter UN-Mandat in Wien ab.