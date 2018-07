Inzwischen hat er diese gut bezahlte Arbeit verloren. Er kann aber darüber lachen. "Der Job ist zum Glück nicht mehr nötig", sagt er. "Es kommen wieder Lebensmittel und Medikamente in die Stadt, es herrscht kein großer Mangel mehr." Gerade bereitet sich Adahhik vor, beruflich an sein Leben vor dem Krieg anzuknöpfen. In einigen Wochen wird er wieder Kinder und Jugendliche in Englisch unterrichten. So, wie er das bis 2011 gemacht hat. "We are going back to normal life", sagt er mit hoffnungsvollem Ton in der Stimme.