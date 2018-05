Putin und Macron in St. Petersburg. Quelle: Kirill Kudryavtsev/POOL AFP/AP/dpa

Russland und Frankreich wollen nach Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer Beendigung des Krieges in Syrien beitragen. Das sagte Putin nach einem Treffen mit dem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron in St. Petersburg. Nötig sei der Beginn eines Verfassungsprozesses für das Bürgerkriegsland.



Auch über den Konflikt in der Ukraine und die Lage nach Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA sei gesprochen worden, sagte Putin.