"Diese Leute sind raus aus diesem Kessel, in Sicherheit, der Rest sitzt in der Falle", meint Makhzom, der im Skype-Gespräch müde klingt. "Wir sind wieder fast im Dauereinsatz", sagt er. Helfer wie er spüren tagtäglich am eigenen Leib, wovor internationale Beobachter intensiv warnen: eine erneute Eskalation der Gewalt in der "Deeskalationszone". Der Hintergrund: Im Mai 2017 hatten Russland, die Türkei und der Iran neben Idlib drei weitere sogenannte Deeskalationszonen in Syrien vereinbart. Diese sollten von Rebellen kontrollierte Gebiete umfassen, in denen fortan Flugverbote und eine Waffenruhe zwischen Regierung und Rebellen gelten sollten.