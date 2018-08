Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte nach einem Treffen mit seinem britischen Kollegen Jeremy Hunt in Berlin, er sei erleichtert, dass die Weißhelme und ihre Familien in einer besonders kritischen Lage außer Landes gebracht werden konnten und nun in Sicherheit seien. Die Hilfsaktion sei ein Gebot der Menschlichkeit. Hunt sprach von einer "fantastischen Nachricht", dass die Weißhelme gerettet werden konnten. Einen Präzedenzfall will die deutsche Regierung in der Rettungsaktion nicht sehen, wie das Auswärtigen Amtes deutlich machte. "So eine Situation, wie am Wochenende, ist nicht beliebig reproduzierbar", sagte ein Sprecher.