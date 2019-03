SDF-Kämpfer in den Straßen der Stadt Hadschin. Archivbild

Quelle: Aboud Hamam/dpa

Unterstützt von Luftangriffen der US-geführten Koalition haben die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) ihren Angriff auf die letzte IS-Bastion in Syrien intensiviert. Der Boden bei dem Dorf Baghus im Osten des Bürgerkriegslandes bebte von Bombenexplosionen, aus einem am Vortag getroffenen mutmaßlichen Waffendepot der Terrormiliz stieg noch immer Rauch auf.



Die Einnahme von Baghus würde den "Islamischen Staat" nach vier Jahren aus dem letzten von ihm gehaltenen Gebiet in Syrien vertreiben.