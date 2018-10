Außerdem will die Kanzlerin von Putin eine Gegenleistung haben. Wenn sich Deutschland in Syrien engagieren soll, will Merkel sicher sein, dass nicht nur Assads Truppen aufgehört haben, zu schießen. Auch das iranische Militär soll sich aus Syrien zurückziehen. Für Deutschlands Chefdiplomatin ist unvorstellbar, dass der Iran die Gelegenheit nutzt, an Israels Grenzen aufzumarschieren. Eine Pufferzone hat Putin bereits zugesagt, aber wie groß der Einfluss des russischen Präsidenten auf das Regime in Teheran wirklich ist, ist nicht ganz klar.