Die Öl-Versorgung in den Regierungsgebieten könnte sich in Zukunft also langsam bessern - ungeachtet der US-Präsenz. Milliardenschwere Investitionen in die zerstörte Infrastruktur seien aber nötig, so Experte Daher. Der jüngste Umschwung Trumps bedeutet aber in jedem Fall einen weiteren Ansehensverlust: Der staatliche russische Auslandssender "RT" hat bereits eine Sammlung von Memes und polemischen Twitter-Kommentaren angelegt. Darin wird den USA vorgeworfen, nur aus Gier nach Öl zu handeln. Dass die USA selbst vom syrischen Öl zwar nichts haben werden, zählt in diese Darstellung nicht. Der Ruf der USA aber hat erneut Schaden erlitten.