Ungarns Außenminister Peter Szijjarto (Archiv).

Quelle: Benno Schwinghammer/dpa

Das EU-Land Ungarn unterstützt die weltweit kritisierte Militäroffensive der Türkei gegen die Kurdenregion in Syrien. Es sei "im nationalen Interesse Ungarns", dass Ankara die Migrationsfrage in Richtung Syrien löse und nicht in Richtung Europa. Das erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto laut der staatlichen ungarischen Nachrichtenagentur MTI.



Ungarn ist damit das einzige EU-Land, das die international kritisierte Militäroffensive der Türkei derart offen befürwortet.