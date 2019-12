Das Risiko, Opfer eines Terroranschlags zu werden, bestehe landesweit. Daneben müssten alle, die das Missfallen der Regierung erregt hätten, mit Repression rechnen. "Diese Bedrohung persönlicher Sicherheit ist somit nicht auf einzelne Landesteile beschränkt und besteht unabhängig von der Frage, in welchen Landesteilen noch Sicherheitsrisiken durch Kampfhandlungen und Terrorismus bestehen", heißt es in dem Bericht vom 20. November. Erst vergangenes Wochenende sind bei Kämpfen in der Region Idlib nach Angaben von Aktivisten und Rettern über 100 Menschen getötet worden.