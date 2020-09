US-Verteidigungsminister Mark Esper hat die Syrien-Initiative seiner deutschen Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßt, will aber keine Truppen beisteuern. Die USA würden es "politisch" unterstützen, wenn die europäischen Partner sich in Nordsyrien engagieren würden, sagte er und ergänzte: "Wir beabsichtigen nicht, Bodentruppen oder irgendetwas anderes zu dieser Operation beizutragen."



Kramp-Karrenbauer hatte eine Sicherheitszone in Nordsyrien vorgeschlagen und deren Schutz durch eine UN-Truppe.