Die Syrische Nationalarmee (SNA) ist der wichtigste Verbündete der türkischen Armee in Syrien und Teil der türkischen Militäroffensiven in Syrien. Sie ging hervor aus Überresten der oppositionellen Freien Syrischen Armee und besteht zum Großteil aus arabischen und turkmenischen Sunniten. 2017 spielte sie eine zentrale Rolle bei der Befreiung des Umlandes von Aleppo vom Islamischen Staat ("Operation Schild des Euphrat"), ab Januar 2018 operierte sie in Verbindung mit türkischen Einheiten vor allem in kurdischen Gebieten wie Afrin ("Operation Olivenzweig"). Zwar hat die SNA eine zentrale Kommandostruktur, besteht aber aus diversen selbstständig operierenden Verbänden und Milizen. Hauptquartier der Organisation ist in der syrischen Kleinstadt Azaz, nördlich von Aleppo an der Grenze zur Türkei.



Die Türkei zahlt jedem SNA-Kämpfer einen Lohn, 14.000 sollen für die jetzt gestartete "Operation Quelle des Friedens" mobilisiert worden sein. SNA-Sprecher Jussef Hammud betonte, dass diese arabischen Milizionäre mehrheitlich aus Orten wie Tal Abjad und Ras al-Ain stammten, die innerhalb dem aktuell von kurdischen Kräften kontrollierten Gebiet liegen. Die SNA und die Türkei werfen den SDF vor, Araber aus diesem Gebiet vertrieben zu haben. Faktisch gibt es in dieser Region Syriens viele historische Spannungen zwischen Arabern und Kurden. In den 1970er Jahren versuchte die syrische Regierung das kurdische Siedlungsgebiet zu zerteilen, indem man arabische Stammesverbände entlang der Grenze zur Türkei ansiedelte. Das sorgte für anhaltende Konflikte zwischen ansässiger Bevölkerung und manchen arabischen Gruppen. Bis heute rekrutieren SDF und SNA entlang dieser Konfliktlinien.



Die "New York Times" und der britische "Guardian" berichteten am Wochenende über potenzielle Kriegsverbrechen der SNA. Ein online kursierendes Video zeigt mutmaßliche Mitglieder der SNA-Miliz Ahrar al-Scharkiya, wie sie zwei Gefangene erschossen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London meldete die Erschießung von mindestens neun Zivilisten, darunter der kurdischen Politikerin Hevrin Khalaf durch mutmaßliche SNA-Kämpfer.

Bildquelle: Wikipedia.org