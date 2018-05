Der 13-jährige Adib Ajub flüchtete 2015 mit seinem Onkel, kam nach Deutschland, ging in Reinheim zur Schule und war Mittelfeldspieler im örtlichen Fußballteam. Jetzt kickt er für Allepos Itihad, einer der führenden syrischen Mannschaften. Ajubs Eltern hatten ursprünglich gehofft, mit drei weiteren Kindern nachziehen zu können, sobald ihr Sohn in Europa eine feste Bleibe gefunden habe. Aber das ging nicht Erfüllung, und so kehrte Ajub stattdessen im vergangenen September zu seiner Familie in Aleppo zurück. Und er würde nicht wieder nach Europa gehen, auch wenn er die Chance hätte. "Dies ist unser Land", sagt Ajub. "Wenn wir in ein anderes Land gehen, nach Deutschland, sind die Menschen nicht wie wir."