Der Vorwurf, dass wir Agenten seien, war der schlimmste. Damit hat die Regierung einen Vorwand, auf jede beliebige Art gegen uns vorzugehen. Anonymer Weißhelm

Aktuell halten sich die beiden Männer in einem etwa zehn Quadratkilometer großen Gebiet auf, in dem sie sich nur noch zwischen einigen kleinen Dörfern frei umher bewegen können. Sie leben inkognito, vermeiden die zum Teil mit Kontrollposten versehenen Straßen und müssen ständig nach Anzeichen für neue Truppenverschiebungen Ausschau halten. In den Dörfern, die lange von der Opposition verwaltet wurden, wehen inzwischen wieder die offiziellen syrischen Fahnen.



Einer der beiden, der für ein Team von 30 Freiwilligen zuständig ist, hofft auf eine Chance, auch die verbliebenen Weißhelme einschließlich ihrer Familien in Sicherheit zu bringen. Er selbst habe vier Kinder und werde von der Regierung gesucht, betonte der Mann, der aus Angst vor einer Festnahme anonym bleiben wollte. Sie habe allen, die mit dem Zivilschutz in Verbindung stünden, den Krieg erklärt.