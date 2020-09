SPD-Politiker Fritz Felgentreu.

Quelle: Monika Skolimowska/zb/dpa

Der von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vorgebrachte Vorschlag einer international kontrollierten Sicherheitszone in Nordsyrien ist nach Angaben des SPD-Verteidigungspolitikers Fritz Felgentreu nicht mit den Sozialdemokraten abgestimmt gewesen.



Er sagte im Deutschlandfunk: "Und ich habe auch eine Menge Fragen in dem Kontext. Dass wir da skeptisch sind, das liegt auf der Hand." Über eine Sicherheitszone sei aber in anderer Form immer mal wieder diskutiert worden.