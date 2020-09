Hasenclever: Ich glaube nicht, dass Erdogan den Bündnisfall ausrufen wird. Er könnte das zwar machen. Aber er will keine Einmischung von außen, denn es geht primär um einen innenpolitischen Konflikt. Erdogan will mit der Bekämpfung der YPG in Nordsyrien den innenpolitischen Gegner PKK schwächen.



heute.de: Gehen wir trotzdem einmal davon aus: Was würde passieren, wenn die Türkei den Bündnisfall ausruft?