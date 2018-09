Außenminister Maas ist für zwei Tage in die Türkei geflogen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Außenminister Heiko Maas ist zum Antrittsbesuch in der Türkei. Er trifft dort auch Präsident Recep Tayyip Erdogan. Bei den Gesprächen wird es auch um die geplante Offensive der syrischen Regierung auf die Rebellenhochburg Idlib gehen. Syrien werde ein wichtiges Thema sein, sagte Maas.



Am Freitag findet ein von der Türkei organisierter Syriengipfel mit dem Iran und Russland statt. Die Türkei versucht, die Offensive zu stoppen, unter anderem wegen möglicher Flüchtlingsströme in Richtung Türkei.