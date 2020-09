Der Einmarsch in Syrien wird "in Kürze" stattfinden, wie der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun in einem Meinungsbeitrag in der "Washington Post" vom Dienstag schrieb. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte bereits am Samstag erklärt, türkische Truppen stünden bereit, "heute oder morgen" gegen die kurdische Miliz YPG vorzugehen. Diese hatte entscheidenden Anteil am von den USA unterstützten Kampf und Sieg gegen die Terrormiliz IS.