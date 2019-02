Nasr al-Hariri, Chefunterhändler der syrischen Opposition.

Syriens Opposition hält einen Sieg über den Terror im Land ohne ein Ende der Herrschaft von Machthaber Baschar al-Assad für unmöglich. "Der Terror wird nicht verschwinden." Was ihn hat entstehen lassen, seien die Verbrechen des Regimes von al-Assad gewesen, sagte der Chefunterhändler der syrischen Opposition, Nasr al-Hariri in Istanbul.



Der IS hat in Syrien fast vollständig sein Gebiet verloren. Truppen unter Führung der Kurdenmiliz YPG gehen derzeit im Osten gegen die letzte Bastion der Islamisten vor.