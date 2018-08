Baschar al-Assad und seine Frau Asma in einem Krankenhaus. Quelle: --/Syrian Presidency/dpa

Die Frau des syrischen Machthabers Baschar al-Assad ist an Brustkrebs erkrankt. "Mit Stärke und Zuversicht hat Asma al-Assad die ersten Behandlungen eines bösartigen Tumors in ihrer Brust begonnen", teilte die Präsidentschaft mit. Das Geschwür sei demnach früh erkannt worden.



Die Bekanntgabe von Details zum Gesundheitszustand von Mitgliedern der regierenden Familie ist in der arabischen Welt selten. Asma al-Assad ist seit dem Jahr 2000 mit dem jetzigen syrischen Präsidenten verheiratet.