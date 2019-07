Zivilschutz sucht nach Opfern der Luftangriffe.

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Bei Luftangriffen in Syriens letztem großen Rebellengebiet im Nordwesten sind Aktivisten zufolge mindestens 15 Zivilisten getötet worden. Unter anderem hätten syrische und russische Jets den Ort Ariha in der Provinz Idlib bombardiert, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Unter den Todesopfern seien sieben Kinder.



In Syrien läuft seit Ende April eine Offensive gegen die letzte Rebellenhochburg. Die Region um Idlib wird von der Al-Kaida-nahen Miliz HTS kontrolliert.