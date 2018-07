heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Die Zahl der Todesopfer nach dem Autobomben-Anschlag in der syrischen Ölprovinz Deir as-Saur ist auf 75 gestiegen. Mehr als 140 Menschen wurden bei dem Angriff vom Samstagabend zudem verletzt, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete.



In einem ersten Bericht der Beobachtungsstelle war von einer geringeren Opferzahl die Rede gewesen. Den Angaben zufolge soll die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für den verheerenden Anschlag verantwortlich sein.