Seit Monaten war der syrische Ort Baghus schwer umkämpft.

Quelle: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Nach monatelangen Kämpfen haben Truppen unter kurdischer Führung die letzte Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien eingenommen. Baghus sei befreit und der militärische Sieg erzielt worden, twitterte Mustafa Bali, Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF).



"Die Syrischen Demokratischen Kräfte erklären die vollständige Zerstörung des so genannten Kalifats und die territoriale Niederlage des IS zu 100 Prozent." Damit erreicht der Krieg gegen den IS sein vorläufiges Ende.