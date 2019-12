Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dringt auf eine Rückkehr von einer Million syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland. Es müsse "eine Formel" gefunden werden, damit Flüchtlinge, die in die Türkei gekommen seien, wieder in ihrer Heimat angesiedelt werden könnten. Das sagte Erdogan auf dem UN-Flüchtlingsforum in Genf.



Dies solle in einer "Friedenszone" im Norden Syriens auf freiwilliger Basis, aber "in einer sehr kurzen Zeit" geschehen. 3,7 Million Syrer haben in der Türkei vor dem Krieg Zuflucht gefunden.