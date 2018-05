Überlebende aus syrischen Foltergefängnissen stellen Anzeige. Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Wie in Deutschland haben jetzt auch in Österreich Überlebende aus syrischen Foltergefängnissen Strafanzeige eingereicht. 16 Menschen verklagen hochrangige Funktionäre der Regierung von Präsident Baschar al-Assad, so die Staatsanwaltschaft in Wien. Mitgewirkt hat die deutsche Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights.



Die Überlebenden werfen dem Chef des Sicherheitsbüros und 23 weiteren Personen Folter, Mord, schwere Körperverletzung und Freiheitsentzug vor.