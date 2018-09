Wladimir Putin (l) und Recep Tayyip Erdogan (r) in Teheran. Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat dazu aufgerufen, die Hoheit der Regierung in Damaskus im ganzen Land wiederherzustellen. Das sagte er zu Beginn der Syrien-Konferenz in Teheran.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warnte dagegen vor einem Massaker durch einen Angriff auf die Rebellenhochburg Idlib. Er rief zu einem Waffenstillstand auf. Dem widersprach jedoch Putin. Mit der islamistischen Nusra-Front und dem Islamischen Staat (IS) werde nicht verhandelt.