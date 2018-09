Wladimir Putin (l) und Recep Tayyip Erdogan (r) in Sotschi. Quelle: -/KREMLIN/dpa

Russlands Präsident Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beraten in Sotschi erneut über den Syrien-Konflikt. Es gehe um viele und sehr schwierige Fragen, sagte Kremlchef Wladimir Putin zu Beginn des Treffens.



Russland unterstützt einen Vormarsch der syrischen Armee in das letzte große von Islamisten und syrischen Oppositionellen beherrschte Gebiet. Die Türkei ist Schutzmacht der syrischen Opposition und befürchtet im Falle einer Offensive in Idlib einen Flüchtlingsandrang.