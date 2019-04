Eine Flagge Israels. Symbolbild

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Mindestens drei Soldaten der syrischen Armee sind bei einem mutmaßlich von Israel ausgeführten Luftangriff in Syrien verletzt worden. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, dass israelische Kampfflugzeuge aus dem libanesischen Luftraum heraus mehrere Raketen abgefeuert hätten.



Der Angriff habe einer Militärposition in der Provinz Hama gegolten. In dem Gebiet würden demnach Mittelstreckenraketen entwickelt.