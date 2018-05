Explosionen in Syrien (Archiv). Quelle: Uncredited/Abody AhfadKhaled (Abduljalil Orabi)/dpa

Israel hat nach syrischen Angaben Ziele im Bürgerkriegsland bombardiert. Die staatliche Agentur Sana meldete, die Luftabwehr habe südlich von Damaskus zwei Raketen abgeschossen. Die Syrische Beobachtungsstelle erklärte, dort seien schwere Explosionen zu hören gewesen. Der Angriff habe einem Lager der Schiitenmiliz Hisbollah oder iranischer Truppen gegolten.



Die israelische Armee hatte mehrfach Ziele in Syrien angegriffen. Israel will verhindern, dass die Hisbollah in Syrien aufrüstet.