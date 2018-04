Rauch steigt nach dem Einschlag einer Rakete über Duma auf. Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

In Syrien haben sich Regierung und Rebellen nach staatlichen Angaben darauf geeinigt, dass die Kämpfer die letzte von ihnen kontrollierte Stadt in Ost-Ghuta verlassen. Alle Kämpfer der Gruppe Dschaisch al-Islam, die Duma kontrollieren, könnten die Stadt sicher verlassen, berichtet die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana.



Hilfsorganisationen warfen der Armee vor, am Samstag eine Bombe mit Giftgas über Duma abgeworfen zu haben. Dabei sollen mehr als 150 Menschen getötet worden sein.