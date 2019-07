Vor gut einem Jahr, am 28. Juni 2018, fand Dabbour einen Stein, der nach einem Werkzeug aussah. Der Stein hat einerseits viele polierte Stellen, andererseits viele Farbreste. Deshalb gehen die Forscher davon aus, dass es sich um einen Mahlstein handelt, der wohl vor 30.000 Jahre dazu benutzt wurde Farben herzustellen. "Die Farbreste wurden nicht aus ästhetischen Gründen aufgetragen, sondern sind Reste, die am Werkzeug hängengeblieben sind", berichtet Nicholas Conard. Der Archäologie-Professor leitet die Forschungsarbeiten auf der Alb.



Bislang war nur "wenig darüber bekannt, wie die ersten modernen Menschen in Europa die mineralischen Farbbrocken aufbereitet und genutzt haben", sagt Conard. Nun wisse man, "wie Farbe in die Altsteinzeit kam". Die rote Farbe besteht aus Erdpigmenten aus Ocker oder Rötel. Das Material sei teilweise sehr weich, könne sogar mit den Fingern zerbröselt werden, berichtet Conard. Die rote Farbe gehe wohl auf das Mineral Hämatit zurück, das im Rötelstein enthalten ist: Der Hämatit sorgt für eine tiefrote Farbe. "Wir haben die Substanz chemisch analysiert. Alles spricht dafür, dass es sich um einen lokalen Farbstoff handelt", sagt Conard.