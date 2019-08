BGH in Karlsruhe (Archiv).

Quelle: Uli Deck/dpa

Wegen Kriegsverbrechen in Syrien ist ein früherer Milizenführer rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf die Revision des Mannes. Die Richter bestätigten auch die besondere Schwere der Schuld. Damit ist so gut wie ausgeschlossen, dass der Mann vorzeitig nach 15 Jahren freikommt.



Der 43-Jährige war für Entführungen, Folter und Mord verantwortlich. Später hatte der Mann in Deutschland Asyl beantragt. Eines seiner Opfer erkannte ihn wieder.