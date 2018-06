Russische Soldaten bewachen Evakuierungsstelle für Zivilisten. Quelle: Ammar Safarjalan/XinHua/dpa

Am dritten Tag sollen im belagerten syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta für mehrere Stunden alle Kampfhandlungen eingestellt werden. In den vergangenen Tagen brachte die von Russland verkündete temporäre Waffenruhe in dem umkämpften Gebiet einen zeitweisen Rückgang der Gewalt.



Sie ermöglichte aber weder die angepeilten Hilfskonvois für Hunderttausende notleidende Menschen noch konnten Zivilisten das Kampfgebiet verlassen. Syrische Jets flogen Aktivisten zufolge in der Nacht erneut Luftangriffe.