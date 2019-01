In keinem anderen europäischen Land sind Discounter so beliebt wie in Deutschland: 42 Prozent des gesamten Umsatzes im Lebensmitteleinzelhandel machen Lidl, Netto und Co. Dabei sind die Gewinnmargen äußerst niedrig. An einem Einkauf von 20 Euro macht der Lebensmitteleinzelhandel laut Branchenkennern gerade einmal 20 Cent Gewinn. Wie also kann sich das Konzept Discounter lohnen?