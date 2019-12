Großbritannien befürchtet einer Toilettenpapier-Not. Archivbild

Bei einem Brexit ohne Abkommen könnte das Toilettenpapier in Großbritannien knapp werden. Verzögerungen an den Grenzen und Hamsterkäufe im Falle eines No Deals könnten schnell zu leeren Lagern und Lieferengpässen führen, warnte der schwedische Hersteller Essity.



Selbst im Parlament spielte das eine Rolle. Der Abgeordnete Jonathan Edwards von der walisischen Partei Plaid Cymru hatte eine Stellungnahme verlangt. Die Regierung werde sich im No-Deal-Fall bemühen, die Warenströme aufrechtzuerhalten, hieß es.