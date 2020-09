Ein eisbedecktes Haus am Hoover Beach.

Quelle: Jeffrey T. Barnes/AP/dpa

Tagelang wirbelte heftiger Wind das Wasser des Eriesees in den USA auf, nun sind mehrere Häuser entlang des Ufers in Eis gehüllt. Eine bis zu 90 Zentimeter dicke Eisschicht bedecke einige Häuser in der Stadt Hamburg im US-Bundesstaat New York, berichtete der Sender CNN. Lange Eiszapfen hingen von den Dächern.



"Es sieht unecht aus, es sieht unwirklich aus", sagte Anwohner Ed Mis zu CNN. Seine Nachbarn sorgten sich um ihre Häuser - etwa darum, dass die Dächer unter dem Gewicht nachgeben könnten.