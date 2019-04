Autofans beobachten ein Autorennen auf dem Nürburgring. Archiv

Quelle: Thomas Frey/dpa

Etwa 20.000 Autofans erwartet die Polizei am Karfreitag bei einem Treffen der Autoszene auf dem Nürburgring. In den Orten rund um die Rennstrecke in der Eifel werde es voraussichtlich zu Staus und Verkehrsbehinderungen kommen, teilten die Betreiber der Rennstrecke mit.



Bei dem Event, das in der Autoszene als "Carfriday" bezeichnet wird, treffen sich bundesweit Motorsport-Liebhaber. Am Nürburgring können Besucher aus dem In- und Ausland neben der Nordschleife auch die Grand-Prix-Strecke befahren.