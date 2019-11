T-Mobile und Sprint in New York (Archiv).

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Der US-Bundesstaat Texas gibt seinen Widerstand gegen die Milliarden-Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint auf. Das teilten die Behörden mit. Es verbleiben aber ein Dutzend Staaten in der Ablehnungsfront, darunter New York und Kalifornien.



Die Gegner fürchten Nachteile für Verbraucher und Mitarbeiter. Trotz Bedenken gab das US-Justizministerium unter Auflagen grünes Licht. Der Streit um den 26 Milliarden-Dollar-Deal mündet in einem Prozess im Dezember in New York.