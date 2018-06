Die Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint ist gescheitert Quelle: Peer Grimm/dpa-Zentralbild/dpa

Die Fusionsgespräche zwischen der Telekom-Tochter T-Mobile US und dem Rivalen Sprint sind gescheitert. Ein Zusammenschluss hätte zwar durchaus seinen Reiz, man habe sich aber nicht auf die Bedingungen dafür einigen können, erklärten die Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung.



Ein Zusammenschluss hätte gewaltige Dimensionen gehabt: T-Mobile ist der drittgrößte US-Mobilfunker und war an der Börse zuletzt fast 50 Milliarden Dollar wert. Sprint ist die Nummer Vier im Markt.